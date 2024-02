Cronaca Indagini sull'origine del rogo

L'intervento dei Vigili del fuoco

Olbia

Indagini sull’origine del rogo

Tre auto in fiamme nella notte hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. L’allarme rosso è scattato all’1,30 della notta, quando le fiamme si sono propagate dalvmotore di una Citroen C3, parcheggiata in via Clotilde Maria Lumbau, a Olbia.

Le fiamme hanno poi raggiunto altre due auto parcheggiate accanto. La squadra del 115 ha spento il rogo e limitato i danni che comunque sono ingenti.

Sull’incendio indagano i Carabinieri: non si esclude l’origine dolosa.

Lunedì, 5 febbraio 2024

