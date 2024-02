Marrubiu

L’iniziativa della scuola civica “Alessandra Saba”. Iscrizioni fino al 23 febbraio

Una grande opportunità di crescita musicale, professionale e artistica. A offrirla, ancora una volta, è la scuola civica di musica “Alessandra Saba” che da marzo avvierà a Marrubiu due corsi di alto perfezionamento in violino e batteria, a cui presto seguiranno anche altre discipline.

A guidare gli incontri, che si protrarranno fino al mese di luglio, due affermati musicisti isolani: Gianmaria Melis, primo violino di spalla dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari, e Daniele Russo, tra i batteristi più importanti e quotati in Sardegna.

Ci si potrà iscrivere ai corsi entro il 23 febbraio, attraverso il sito della scuola civica dove sono indicati anche i costi e il regolamento.

I corsi. “Saranno inseriti parallelamente alle lezioni ordinarie di strumento”, spiega il direttore della scuola, Andrea Piras, “e saranno occasione di formazione specializzata, con lo scopo di elevare le competenze tecniche e la sensibilità musicale di ciascun partecipante, al fine di introdurlo in modo più maturo e competitivo nel circuito professionale”.

I corsi sono aperti a tutti, iscritti alla scuola e non, senza alcun vincolo di età o di residenza. “L’importante”, precisa Piras, “è avere una buona base teorico-pratica sullo strumento”. Gli incontri, a cadenza mensile, si terranno a Marrubiu, comune capofila della scuola. “Sono numerosi gli studenti del centro Sardegna che, per perfezionarsi, si spostano a Cagliari o Sassari”, continua il direttore della scuola, “in questo modo, cerchiamo di agevolare i loro spostamenti, vista la logistica centrale di Marrubiu, facilmente raggiungibile sia con la macchina che col treno”. I percorsi partiranno a marzo e si chiuderanno a luglio con un saggio finale.

Grandi nomi. L’alta qualità dei corsi di perfezionamento musicale è garantita da due grandi professionisti della musica. Uno è Gianmaria Melis, primo violino di spalla dell’orchestra del Lirico di Cagliari dal 2009, artista che vanta importanti riconoscimenti di respiro internazionale. Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino e la Filarmonica Toscanini di Parma; tra i concorsi vinti si ricordano quelli delle Fondazioni Arturo Toscanini di Parma, dell’Haydn di Bolzano e Trento, dell’Orchestra Sinfonica Sicialiana; tra i maestri per cui ha suonato ci sono Carlo Maria Giulini, Yuri Ahronovich, Lorin Maazel, Donato Renzetti. Si è esibito in Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Inghilterra, Romania, Olanda, Austria, Stati Uniti. Di recente, ha debuttato come solista alla prestigiosa Carnegie Hall di New York, con il triplo concerto di Beethoven.

Altro grande nome è quello di Daniele Russo, che guiderà il corso di perfezionamento di batteria. Artista dalla carriera ultratrentennale, iniziata nel 1992 con un tour in Cina con la band Dorian Gray, Russo si è esibito con tanti artisti pop e jazz di levatura nazionale e internazionale, tra cui Gary Brooker, Piero Pelù, Antonella Ruggiero, Vanessa Hayes, Imaani, Sharon Corr, Mario Biondi, Andrea Parodi, Alain Caron, Hadrien Feraud, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Nello Daniele e Dario Deidda. Tra le produzioni in cui ha preso parte si ricordano Sushi Club Vol. 3, con la cantante Neja, e Memorie di Standards, col pianista Alessandro Di Liberto e il bassista Nicola Cossu, che ha ricevuto un alto gradimento da parte della critica italiana e di alcune prestigiose riviste jazz americane.

“Il progetto è il segno più autentico dell’eccellenza della nostra istituzione”, dichiara con soddisfazione Luca Corrias, sindaco di Marrubiu. “Attraverso la qualità formativa offerta dalla scuola i partecipanti potranno non solo acquisire competenze musicali avanzate, ma anche sviluppare una profonda passione e sensibilità artistica, entrando in contatto con maestri del tenore del violinista del Lirico di Cagliari Melis e del batterista Russo. L’impegno della scuola nel fornire un’istruzione di alto livello nel campo della musica”, conclude Corrias, “contribuisce significativamente all’arricchimento culturale del territorio e alla formazione di talenti promettenti”.

Domenica, 4 febbraio 2024