Ha minacciato di morte e malmenato la sorella durante una lite: l’ultima di una lunga serie. Un uomo di 57 anni, disoccupato e già noto per precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

È accaduto ieri sera a Cagliari. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del Capoluogo sono intervenuti in seguito a una chiamata. Nell’abitazione dove i due fratelli convivono, hanno accertato che al culmine di una lite, l’uomo aveva tirato i capelli alla sorella, di 10 anni più grande di lui, minacciandola di morte in presenza della figlia della donna, una trentaduenne residente a Capoterra e del nipote di sette anni.

La donna ha riferito ai militari di aver subito ripetuti gravi maltrattamenti da parte del fratello, già querelato per condotte analoghe il 30 maggio scorso.

Al termine della redazione dei verbali, i carabinieri hanno proceduto all’arrestato dell’uomo, che è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, così come concordato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

