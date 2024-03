Arborea

Pochi giorni per presentare le candidature



Al via ad Arborea i nuovi cantieri del programma Lavoras, con l’assunzione a tempo determinato di un muratore e due manovali, grazie alla deliberazione di Giunta per l’impegno di nuovi fondi.

Possono presentare domanda i cittadini in stato di disoccupazione, iscritti al Centro per l’impiego di Terralba, che abbiano dichiarato l’immediata disponibilità al lavoro e non siano destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito, sovvenzione o indennità di disoccupazione e mobilità. Avranno priorità i cittadini residenti ad Arborea, comune titolare dell’intervento.

Al termine della selezione, le tre figure professionali saranno assunte con contratto della durata 8 mesi, con turni da 5 giorni a settimana: l’assunzione del muratore prevede 32 ore settimanali, mentre per i manovali si arriva a 34 ore.

I neoassunti saranno impiegati in attività manutentiva e lavori edili negli spazi pubblici e sul patrimonio comunale.

Le candidature possono essere presentate, esclusivamente online, sino alle 14 del 2 aprile 2024 attraverso le modalità descritte sul sito del Comune di Arborea, a questo link .

Per chiarimenti e assistenza è possibile rivolgersi agli uffici Aspal