Marrubiu

Le vie del paese animate dal suono di antichi strumenti musicali



Tra palme intrecciate in compagnia, pane e dolci, la comunità di Marrubiu sta vivendo il periodo pasquale grazie anche numerosi laboratori proposti dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del paese. Ora sarà la volta del ritorno dell’iniziativa “su toccu ‘e mesudì”, che farà fare un tuffo nel passato attraverso i suoni di antichi strumenti.

Anche nel centro del Terralbese, come in tanti altri comuni dell’Isola, era tradizione che nei giorni precedenti la Pasqua i ragazzi uscissero per le vie del paese a suonare degli strumenti musicali rudimentali per scandire le ore e i momenti più importanti della giornata, sostituendosi alle campane della chiesa, mute in segno di lutto per la morte di morte di Gesù.

“Questa tradizione, viva nel nostro paese fino a poco più di dieci anni fa, stava rischiando di scomparire”, ha spiegato il consigliere comunale delegato alla cultura, Luca Pompianu. “Per questo motivo, consapevoli dell’importanza che rivestono le tradizioni nella trasmissione dei valori e nella sopravvivenza del senso di comunità, dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023 abbiamo deciso di ripetere anche quest’anno l’appuntamento con uno dei momenti più importanti