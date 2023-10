Tragico scontro frontale tra un’auto e un camion: un morto e una donna ferita

La vittima è un agente della polizia penitenziaria

Una nuova vittima della strada in un drammatico incidente avvenuto stasera: un’utilitaria si è scontrata frontalmente con un grosso camion.

A morire è stato un agente della polizia penitenziaria Peppino Fois. Era alla guida di una Octavia Skoda, dove viaggiava anche la direttrice del carcere di Nuoro, Patrizia Incollu. I due rientravano dal carcere di Lanusei, affidato anche questop alla direttrice Incollu.

L’utilitaria si è scontrata col camion frontalmente, lungo la strada Statale 389 Var, all’altezza del bivio per Mamoiada.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno dovuto estrarre i due occupanti dall’abitacolo dell’auto.

I soccorritori del servizio 118 hanno subito trasferito in ospedale, a Nuoro, Patrizia Incollu: è in gravi condizioni e in coma farmacologico per le lesioni riportate.

Per Peppino Fois, invece, non c’è stato nulla da fare: non sono riusciti a rianimarlo ed è stato dichiarato il decesso.

Sul posto la polizia stradale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Giovedì, 19 ottobre 2023

