Col volto coperto da un casco da moto, squarcia le gomme di sei auto nella notte: denunciato

Cagliari

Identificato grazie alle telecamere

Armato di coltello e con in testa un casco da motocross che gli copriva il viso ha squarciato le gomme di sei auto, l’altra notte. In alcuni veicoli sono state danneggiati tutti e quattro i pneumatici e la mattina seguente, quando i proprietari hanno fatto la triste scoperta, altro non hanno potuto fare che presentare una denuncia ai carabinieri di Gesturi, dove il grave episodio si è verificato.

I militari hanno subito acquisito le immagini di alcuni impianti di video sorveglianza. Dai video sono riusciti a identificare l’uomo, un disoccupato di 32 anni, che già conoscevano perché destinatario di avviso orale e perchè segnalato per vicende di droga. Alcune testimonianze e a alcune comparazioni fotografiche hanno portato a fare scattare una perquisizione a casa del trentaduenne. Nell’abitazione è stato ritrovato il casco da lui indossato la notte del raid oltre agli indumenti riconoscibili.

Da qui la denuncia a piede libero alla Procura di Cagliari.

Il giovane disoccupato dovrà rispondere di danneggiamento aggravato continuato, con questa accusa è stato denunciato a piede libero un disoccupato di Gesturi di 32 anni, identificato dai militari della Stazione del piccolo centro della Giara dopo una rapida ed efficace attività di indagine.

I carabinieri non escludono che l’uomo possa aver agito in stato di alterazione dopo essere uscito di casa.

Venerdì, 20 ottobre 2023

