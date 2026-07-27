Tossicologia ambientale e forense, a Cagliari nasce il corso di laurea - Notizie

L'Università di Cagliari lancia un'offerta formativa con forti sbocchi occupazionali: laboratori, agenzie governative, reparti speciali forze dell'ordine, Dogane, Monopoli, enti impegnati nella lotta al traffico illecito di rifiuti, operazioni di recupero e contrasto di reati contro patrimonio naturalistico e aree archeologiche, abusivismo edilizio. "Promuoviamo una formazione innovativa e multidisciplinare in ambito nazionale che colma una lacuna sul territorio" rimarca la coordinatrice, Patrizia Zavattari Nel pomeriggio la Cittadella universitaria di Monserrato ospita il primo incontro tra Patrizia Zavattari (docente ordinaria del dipartimento Scienze biomediche), docenti, vertici forze dell'ordine ed enti coinvolti nel corso di laurea magistrale Taf, Tossicologia ambientale e forense. Il corso - unico nel panorama accademico nazionale per offerta formativa, struttura didattica e partner - offre una formazione multidisciplinare a 360 gradi in ambito tossicologico, della salute, ambientale e forense. L'accesso è libero sia per i laureati provenienti dalla triennale in Scienze tossicologiche e controllo di qualità, sia da altre aree disciplinari. Tra queste, biologia, farmaceutica, tecnici di laboratorio, botanica, geologia, genetica, chimica, ecologia, giurisprudenza, medicina del lavoro, risorse minerarie, antropologia. L'incontro è aperto alle testate giornalistiche.Il Taf - che verrà inaugurato l'1 ottobre prossimo, anno accademico 2026/27 - nasce per colmare una lacuna sul territorio nella formazione di specialisti esperti dell'ambito tossicologico, forense e ambientale. "La Sardegna vive situazioni complesse dopo la dismissione di siti minerari, industriali e militari. Il corso fornisce conoscenze e capacità analitiche e interpretative sui processi implicati nelle cause o negli effetti di reati, crimini e disastri ambientali. Con un focus su aspetti forensi e penali legati alla valutazione del rischio per la salute umana" spiega Patrizia Zavattari. La nuova Magistrale dell'ateneo di Cagliari "affronta lo studio in una terra dalle peculiarità genetiche, ecologiche e ambientali uniche. Una scuola e un trampolino per sbocchi professionali da...

Leggi tutto su Ansa Sardegna