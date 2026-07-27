Il Carloforte Music Festival in dodici anni ha saputo trasformare l'Isola di San Pietro in un luogo privilegiato dell'incontro tra musica, paesaggio e cultura, facendo dialogare artisti di fama internazionale, giovani interpreti e un pubblico sempre più numeroso in un contesto unico per bellezza e suggestione.
Dal 28 luglio al 13 agosto il Festival, ideato e
diretto dal maestro Andrea Tusacciu e dedicato alla memoria di
Giorgio Tusacciu prevede 11 appuntamenti distribuiti tra il Teatro
Cavallera, Villa Giribaldi e l'Hotel Hieracon accompagnando
residenti e visitatori in un viaggio musicale che attraversa
epoche, linguaggi e tradizioni, mantenendo come filo conduttore il
dialogo tra mondi diversi e la capacità della musica di creare
relazioni. Tra gli ospiti più attesi figurano la violinista Anna
Tifu, il pianista francese Jean-Marc Luisada, il violoncellista
Enrico Dindo, il pianista Giuseppe Andaloro, la direttrice
d'orchestra Alevtina Ioffe, il pianista e compositore Romeo
Scaccia, la pianista greca Theodosia Ntokou e la percussionista
Francesca Ravazzolo, insieme alla Carloforte Festival Orchestra,
protagonista di alcuni dei principali appuntamenti del
cartellone.
L'immagine scelta per questa edizione è quella
dell'orizzonte. Un orizzonte che si amplia continuamente e che
invita ad andare oltre i propri confini, proprio come il mare che
circonda Carloforte, elemento identitario dell'isola e simbolo di
apertura, di incontro e di scoperta.
Lo racconta il direttore artistico Andrea
Tusacciu nel messaggio che accompagna il Festival: "Un Festival non
è soltanto una successione di concerti. È un'occasione per
fermarsi, ascoltare e condividere la bellezza di un'esperienza
vissuta insieme. La musica offre uno spazio prezioso per ritrovare
il contatto con la parte più autentica di noi stessi.
La musica non cambia gli eventi della nostra
vita, ma cambia il modo in cui li attraversiamo. Ci accompagna nei
momenti di gioia...