Carloforte Music Festival, dodici anni di musica che unisce orizzonti - Notizie

Il Carloforte Music Festival in dodici anni ha saputo trasformare l'Isola di San Pietro in un luogo privilegiato dell'incontro tra musica, paesaggio e cultura, facendo dialogare artisti di fama internazionale, giovani interpreti e un pubblico sempre più numeroso in un contesto unico per bellezza e suggestione.Dal 28 luglio al 13 agosto il Festival, ideato e diretto dal maestro Andrea Tusacciu e dedicato alla memoria di Giorgio Tusacciu prevede 11 appuntamenti distribuiti tra il Teatro Cavallera, Villa Giribaldi e l'Hotel Hieracon accompagnando residenti e visitatori in un viaggio musicale che attraversa epoche, linguaggi e tradizioni, mantenendo come filo conduttore il dialogo tra mondi diversi e la capacità della musica di creare relazioni. Tra gli ospiti più attesi figurano la violinista Anna Tifu, il pianista francese Jean-Marc Luisada, il violoncellista Enrico Dindo, il pianista Giuseppe Andaloro, la direttrice d'orchestra Alevtina Ioffe, il pianista e compositore Romeo Scaccia, la pianista greca Theodosia Ntokou e la percussionista Francesca Ravazzolo, insieme alla Carloforte Festival Orchestra, protagonista di alcuni dei principali appuntamenti del cartellone.L'immagine scelta per questa edizione è quella dell'orizzonte. Un orizzonte che si amplia continuamente e che invita ad andare oltre i propri confini, proprio come il mare che circonda Carloforte, elemento identitario dell'isola e simbolo di apertura, di incontro e di scoperta.Lo racconta il direttore artistico Andrea Tusacciu nel messaggio che accompagna il Festival: "Un Festival non è soltanto una successione di concerti. È un'occasione per fermarsi, ascoltare e condividere la bellezza di un'esperienza vissuta insieme. La musica offre uno spazio prezioso per ritrovare il contatto con la parte più autentica di noi stessi.La musica non cambia gli eventi della nostra vita, ma cambia il modo in cui li attraversiamo. Ci accompagna nei momenti di gioia...

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