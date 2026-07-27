(Adnkronos) - Andrea Abodi critica la Figc e Giovanni Malagò dopo il caso Pirlo. Oggi, lunedì 27 luglio, il ministro per lo Sport e i Giovani ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, partendo proprio dal caos scoppiato intorno all'ex centrocampista del Milan, scelto da Maldini ma 'bocciato' per dopo la bufera legata ai suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse.

"La sua rinuncia alla panchina dell'Italia si commenta da sola, avremmo voluto che tutto si concludesse in modo differente, purtroppo non si è manifestata né una comunione di intenti e neppure la giusta tempestività", ha detto Abodi a Piacenza commentando proprio il caso Pirlo, "adesso dobbiamo recuperare una brutta figura".

Giovanni Malagò, intanto, ha preso tempo: "Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia", ha detto il presidente della Figc, ospite de Il Sole24Ore, "per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l'allenatore. E' una questione di semina, le idee sono molto chiare", ha aggiunto Malagò che sul rapporto Baggio dice: "è bellissimo".