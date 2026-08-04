Tosca ed Elena Ledda si incontrano sul palco di Dromos - Notizie

Dromos fa tappa il 6 agosto a Riola Sardo per un doppio appuntamento a Sa Marigosa.Protagonisti il trio di Mauro Palmas, special guest Gabriella Aiello, e poi Tosca in conversaconcerto "Le feminæ si fanno aspettare" con la partecipazione di Elena Ledda. Una serata pensata come un unico percorso, con biglietto valido per entrambi gli spettacoli. Il primo, alle 21.30, vedrà di scena il trio del musicista e compositore cagliaritano con i suoi strumenti a plettro - liuto cantabile, mandola e mandoloncello, Alessandro Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto e al sassofono. Ospite speciale la cantante romana Gabriella Aiello arricchirà alcuni momenti del concerto con alcuni brani del repertorio della tradizione popolare.Il live ruota attorno ai brani di "Tra le mie corde", l'album che accompagna l'omonimo libro nel quale Palmas ripercorre il proprio itinerario umano e artistico. Figura centrale della musica sarda e mediterranea contemporanea, Mauro Palmas ha costruito negli anni un linguaggio originale, capace di mettere in relazione tradizione e composizione contemporanea, radici della Sardegna e suoni del Mediterraneo. Alle 22 il palco accoglie Tosca. La cantante e attrice romana, quattro targhe Tenco e vincitrice del Sanremo 1996 con Ron, sarà in scena con il suo conversaconcerto, incontro tra musica e parole che anticipa il tour teatrale del suo nuovo progetto discografico. Accompagnata da Giovanna Famulari al violoncello e pianoforte, Massimo De Lorenzi, chitarra e Luca Scorziello, batteria, Tosca alternerà esecuzioni dal vivo e momenti di dialogo dedicati ai temi che attraversano il nuovo lavoro: identità, memoria, culture, lingue e voci femminili. Il dialogo coinvolge la cantante Elena Ledda, tra le più autorevoli interpreti della musica sarda fra tradizione e innovazione.La serata si inserisce all'interno del Festival della Terra, promosso da Sa Marigosa e...

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