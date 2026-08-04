Dromos fa tappa il 6 agosto a Riola Sardo per un doppio appuntamento a Sa Marigosa.
Protagonisti il trio di Mauro Palmas, special
guest Gabriella Aiello, e poi Tosca in conversaconcerto "Le feminæ
si fanno aspettare" con la partecipazione di Elena Ledda. Una
serata pensata come un unico percorso, con biglietto valido per
entrambi gli spettacoli. Il primo, alle 21.30, vedrà di scena il
trio del musicista e compositore cagliaritano con i suoi strumenti
a plettro - liuto cantabile, mandola e mandoloncello, Alessandro
Foresti al pianoforte e Marco Argiolas al clarinetto e al
sassofono. Ospite speciale la cantante romana Gabriella Aiello
arricchirà alcuni momenti del concerto con alcuni brani del
repertorio della tradizione popolare.
Il live ruota attorno ai brani di "Tra le mie
corde", l'album che accompagna l'omonimo libro nel quale Palmas
ripercorre il proprio itinerario umano e artistico. Figura centrale
della musica sarda e mediterranea contemporanea, Mauro Palmas ha
costruito negli anni un linguaggio originale, capace di mettere in
relazione tradizione e composizione contemporanea, radici della
Sardegna e suoni del Mediterraneo. Alle 22 il palco accoglie Tosca.
La cantante e attrice romana, quattro targhe Tenco e vincitrice del
Sanremo 1996 con Ron, sarà in scena con il suo conversaconcerto,
incontro tra musica e parole che anticipa il tour teatrale del suo
nuovo progetto discografico. Accompagnata da Giovanna Famulari al
violoncello e pianoforte, Massimo De Lorenzi, chitarra e Luca
Scorziello, batteria, Tosca alternerà esecuzioni dal vivo e momenti
di dialogo dedicati ai temi che attraversano il nuovo lavoro:
identità, memoria, culture, lingue e voci femminili. Il dialogo
coinvolge la cantante Elena Ledda, tra le più autorevoli interpreti
della musica sarda fra tradizione e innovazione.
La serata si inserisce all'interno del Festival
della Terra, promosso da Sa Marigosa e...