(Adnkronos) - I 700 milioni di euro di Paddy McNally? Sarah Ferguson se li può scordare. Secondo il biografo Andrew Leonie, infatti, il magnate della Formula 1 era un vecchio furbo, che teneva molto che i suoi soldi andassero a buone cause, di certo non all'ex duchessa di York. Stando alle fonti ascoltate dall'esperto reale, il colpaccio di ottenere la sua ricchissima eredità per risollevarsi da tutti i suoi guai, principalmente finanziari, non sarebbe riuscitò a Fergie dopo la morte del suo primo fidanzato, lo scorso 22 luglio a 88 anni.

E' vero che McNally si è sempre preso cura di Sarah, soprattutto dopo la separazione da Andrew Mountbatten-Windsor. L'ultimo aiuto sarebbe stato quello di farla soggiornare nel suo chalet svizzero da oltre 17 milioni di euro, dopo il suo sfratto da Royal Lodge all'inizio di quest'anno a seguito dello scandalo Epstein. Inoltre, si era ipotizzato che McNally potesse includerla nel suo testamento, ma ora questa ipotesi è stata messa in dubbio.

Ospite del programma di Jeremy Kyle su TalkTV, Lownie ha spiegato di aver "cambiato idea sulle affermazioni di McNally. Dopo aver parlato con alcune fonti, non credo che riceverà nulla da Paddy McNally. Credo fosse un vecchio furbo. Ci teneva molto che i suoi soldi andassero a buone cause, in modo che non venissero macchiati dal suo legame con lei. Quindi non credo che lei otterrà nulla da McNally, pur avendo pensato la settimana scorsa che avrebbe potuto ottenerne".

"Quando lei aveva vent'anni, una specie di ragazza alla moda in città - ha ricordato il conduttore - lui era un giovane aspirante pilota automobilistico fallito che, all'epoca in cui la Formula 1 stava decollando, aveva allestito il paddock con ristoranti e aree Vip, e aveva fatto una fortuna assoluta. Lui aveva 25 anni più di lei, non ha mai voluto sposarla, ma le è rimasto vicino, crediamo. A quanto pare, nonostante tutto quello che è successo tra il Duca e la Duchessa di York, lui è stato un sostegno incrollabile."

Lownie ha commentato che i suoi piani per il denaro "non coinvolgono Sarah Ferguson", il che potrebbe essere "leggermente preoccupante per la Famiglia Reale" poiché significa che la Ferguson potrebbe pubblicare libri o produrre documentari (imbarazzanti) sulla loro cerchia ristretta. Le nuove affermazioni giungono dopo che una fonte ha dichiarato al The Sun: "Paddy si è sempre preso cura di Sarah e, a volte, negli ultimi quarant'anni, lei aveva bisogno di molte attenzioni. Non l'ha mai abbandonata in vita e, persino nei suoi ultimi giorni, le ha offerto un rifugio sicuro nella sua casa di Verbier".