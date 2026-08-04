(Adnkronos) - E' stato ritrovato nel lago di Vico il corpo che potrebbe essere quello del marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, che dopo un tuffo nelle acque del lago, il 27 giugno, non era più riemerso. Il corpo si trovava nell'area in cui i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato le ricerche da oltre un mese di Luigi Cavallari.

"Abbiamo ritrovato un corpo - hanno detto i vigili del fuoco all'Adnkronos - Ora saranno effettuati gli accertamenti, a partire dal Dna, e se richiesto, si effettuerà il riconoscimento da parte della moglie. Le nostre operazioni di ricerca si interromperanno a partire dal momento stesso dell'eventuale conferma che si tratta del marito della ministra Roccella".

Il corpo è stato recuperato a circa 18 metri di profondità dai sommozzatori della polizia. Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Viterbo, non sono state mai interrotte. Sono andate avanti incessantemente dal giorno della scomparsa di Cavallari.

Nelle ricerche sono state impiegate anche unità di sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, assieme alle moto d'acqua e al soccorso acquatico di Viterbo, l'unità Tass (nucleo specializzato che utilizza dati geografici e cartografia) e droni. Il fondale limaccioso è stato perlustrato in continuazione, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici di ultima generazione, come sonar e robot. Apparecchiature indispensabili a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua già a pochi metri di profondità.