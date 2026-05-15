Si terrà a San Sperate da venerdì 29 a domenica 31 maggio la nona edizione di "Sant'Arte", il Festival di arti visive e performative nato da un'idea dell'artista Pinuccio Sciola e che quest'anno celebra il decennale dalla sua scomparsa. Realizzata e coordinata dalla Fondazione che porta in nome dello scultore, l'iniziativa si svolge anche quest'anno con la direzione artistica di Andrea Granitzio e la direzione organizzativa di Tomaso Sciola. Il Festival - che si svolgerà al Giardino Sonoro di San Sperate - è organizzato dalla Fondazione Pinuccio Sciola e promosso dalla Regione, dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di San Sperate.
Il 2026 segna il decimo anniversario della
scomparsa di Pinuccio Sciola che ha trasformato San Sperate in un
museo a cielo aperto e ha dato voce alla pietra. Le sue Pietre
Sonore sono, prima di tutto, un manifesto filosofico sul rapporto
tra materia, memoria e percezione.
"Sant'Arte 2026 è un festival che tiene insieme
fili apparentemente distanti, scultura, architettura, scienza e
arte, tradizione e innovazione, Sardegna e Oriente e li tesse in
una narrazione coerente. Esattamente come faceva nostro padre",
afferma Chiara Sciola, presidente della Fondazione Pinuccio Sciola.
"L'eredità di Pinuccio Sciola si conferma generatrice di visioni,
intuizioni e di tantissime connessioni umane - dichiara Tomaso
Sciola - Anche in questa edizione, a 10 anni dalla scomparsa,
saranno con noi artisti, scienziati e docenti universitari che si
confronteranno sul percorso tracciato"."Il filo conduttore del
festival è la connessione, il movimento - spiega Andrea Granitzio -
parte dal basso — dal sottosuolo, dalla pietra, dalla radice — e
risale verso il cielo, verso le stelle e oltre. È il percorso
indicato dal brocardo latino che ispira il talk del sabato: Usque
ad sidera, usque ad inferos — fino alle stelle,...