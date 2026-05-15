A partire da oggi, venerdì 15 maggio, un elicottero sorvolerà a bassa quota l'area sarda candidata a ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope. Le attività interesseranno in particolare i territori dei Comuni di Onanì, Lula, Bitti e Orune, in provincia di Nuoro, e parte dei Comuni di Nule, Buddusò, Lodè, Alà dei Sardi, Osidda e Benetutti (compresi nelle province di Nuoro, Sassari e Gallura Nord-Est Sardegna).
Il sorvolo, promosso e organizzato dall'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con
l'Università di Cagliari, permetterà di realizzare un'indagine
geofisica per acquisire informazioni sul sottosuolo fino a una
profondità di 500 metri, consentendo di migliorare la conoscenza
dell'assetto geologico e idrogeologico della zona candidata a
ospitare ET, garantendo il rispetto del territorio.
L'elicottero, dotato di un'antenna di forma
esagonale, volerà a circa 50 metri di altezza, con sorvoli
quotidiani per circa un mese (compatibilmente con le condizioni
meteorologiche), percorrendo 2800 chilometri e coprendo un'area di
circa 400 chilometri quadrati. I dati raccolti verranno poi
elaborati per costruire un modello geologico 3D. Il metodo di
indagine utilizzato, noto come Aem (Airborne Electro Magnetics), è
già ampiamente collaudato e usato regolarmente in tutto il mondo.
In Italia è stato adottato nella regione sarda del Sulcis, nella
laguna veneta, nella provincia di Brescia e in Sicilia.
"Questa indagine rappresenta un passaggio
fondamentale nel percorso di caratterizzazione scientifica
dell'area candidata a ospitare Einstein Telescope, una delle più
importanti infrastrutture di ricerca europee del prossimo futuro -
dichiara Fabio Florindo, presidente dell'Ingv - L'attività
consentirà di acquisire dati preziosi per approfondire la
conoscenza del sottosuolo con metodologie sicure e non invasive,
nel pieno rispetto dell'ambiente e delle comunità locali. La
collaborazione con l'Università di Cagliari conferma inoltre il
valore della sinergia tra enti...