America's cup: regate preliminari a Cagliari, 5 team pronti alla sfida - Notizie

La Sardegna e Cagliari sono pronte a ospitare la regata preliminare della 38/a America's Cup di vela, dal 21 al 24 maggio prossimi. I cinque team che veleggeranno nelle acque del Golfo degli Angeli per la fase di preparazione in vista della competizione ufficiale di Napoli 2027, per la prima volta ospitata dall'Italia, si sono presentati ufficialmente in conferenza stampa. A bordo delle barche AC40 monotipo, tutte con configurazioni identiche capaci di superare i 40 nodi di velocità, gli equipaggi di Emirates Team New Zealand (con un team complessivo di circa 40 persone), La Roche-Posay (circa 30 persone) Tudor Team Alinghi (30 persone), GB 1 (due barche e circa 30 persone) e Luna Rossa, saranno impegnati in una serie di 8 regate di flotta.Nell'ultima giornata, i due migliori team si sfideranno in un match race per la vittoria. Tutte le regate, nei giorni 22, 23 e 24 maggio, si svolgeranno dalle 15 alle 17.Giovedì 21 è prevista l'inaugurazione alle 17 al Bastione Saint Remy, con il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e la governatrice sarda Alessandra Todde. Il Race Village, allestito al porto, sarà aperto dalle 10 della mattina e durante tutte le giornate è previsto un intenso programma di eventi collaterali."Tenevamo molto a essere parte di questa 38/a America's Cup - ha evidenziato l'assessore regionale del Turismo Cuccureddu - perché la prima sfida italiana è partita dalla Sardegna con Azzurra e con la volontà dell'Aga Khan e quindi vogliamo onorare la sua memoria. E poi perché la sfida italiana è Luna Rossa, che ha scelto la Sardegna e Cagliari come base da ormai 12 anni. Ci auguriamo che sia anche un test perché, se dovesse accadere ciò che...

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