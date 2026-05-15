Danza senza barriere con Notte Morricone al Teatro Massimo di Cagliari - Notizie

La danza entra nel Teatro no limits, il progetto di inclusione e accessibilità dell'offerta culturale promosso dal Cedac. 40 spettatori ipovedenti e non vedenti assisteranno alla "Notte Morricone". Lo spettacolo dell'affermato e pluripremiato coreografo valenciano di fama internazionale Marcos Morau, dopo la prima regionale a Sassari, sarà rappresentata anche il 16 e 17 maggio al teatro Massimo di Cagliari.Notte Morricone sarà fruibile infatti attraverso l'autodescrizione in diretta delle scene. "Con questo appuntamento si conferma la nostra attenzione e cura nel rendere sempre di più il teatro accessibile e inclusivo.Nonostante la danza si possa considerare un'arte da fruire con gli occhi, grazie al sistema di audio descrizione, saranno abbattute ulteriormente le barriere per un pubblico fragile", dice all'ANSA Valeria Ciabattoni, direttrice artistica del Cedac."Notte Morricone" si ispira alla figura e all'opera del grande compositore, autore di indimenticabili colonne sonore per il cinema. La produzione è Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, primo Centro Coreografico Nazionale istituito in Italia e che porta avanti progetti con corpi che non seguono norme di età, genere e abilità. Il progetto cagliaritano nasce dalla collaborazione tra il Centro Diego Fabbri di Forlì - realtà impegnata da anni nella ricerca e promozione di pratiche innovative per l'accessibilità culturale - e il Cedac - Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, che da oltre quarant'anni porta avanti una programmazione artistica attenta ai linguaggi contemporanei e alla partecipazione di un vasto pubblico, oltre ogni barriera.L'appuntamento con Teatro No Limits è domenica 17 maggio alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari. Sotto i riflettori i danzatori e performers Ana Patrícia Alves Tavares, Elias Boersma, Estelle Bovay, Emiliana Campo, Albert Carol Perdiguer, Luigi Civitarese, Leonardo Farina, Matteo Fiorani, Matteo Fogli, Arianna Ganassi, Arianna...

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