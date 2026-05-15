La danza entra nel Teatro no limits, il progetto di inclusione e accessibilità dell'offerta culturale promosso dal Cedac. 40 spettatori ipovedenti e non vedenti assisteranno alla "Notte Morricone". Lo spettacolo dell'affermato e pluripremiato coreografo valenciano di fama internazionale Marcos Morau, dopo la prima regionale a Sassari, sarà rappresentata anche il 16 e 17 maggio al teatro Massimo di Cagliari.
Notte Morricone sarà fruibile infatti attraverso
l'autodescrizione in diretta delle scene. "Con questo appuntamento
si conferma la nostra attenzione e cura nel rendere sempre di più
il teatro accessibile e inclusivo.
Nonostante la danza si possa considerare un'arte
da fruire con gli occhi, grazie al sistema di audio descrizione,
saranno abbattute ulteriormente le barriere per un pubblico
fragile", dice all'ANSA Valeria Ciabattoni, direttrice artistica
del Cedac.
"Notte Morricone" si ispira alla figura e
all'opera del grande compositore, autore di indimenticabili colonne
sonore per il cinema. La produzione è Fondazione Nazionale della
Danza / Aterballetto, primo Centro Coreografico Nazionale istituito
in Italia e che porta avanti progetti con corpi che non seguono
norme di età, genere e abilità. Il progetto cagliaritano nasce
dalla collaborazione tra il Centro Diego Fabbri di Forlì - realtà
impegnata da anni nella ricerca e promozione di pratiche innovative
per l'accessibilità culturale - e il Cedac - Circuito
Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, che da
oltre quarant'anni porta avanti una programmazione artistica
attenta ai linguaggi contemporanei e alla partecipazione di un
vasto pubblico, oltre ogni barriera.
L'appuntamento con Teatro No Limits è domenica
17 maggio alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari. Sotto i riflettori
i danzatori e performers Ana Patrícia Alves Tavares, Elias Boersma,
Estelle Bovay, Emiliana Campo, Albert Carol Perdiguer, Luigi
Civitarese, Leonardo Farina, Matteo Fiorani, Matteo Fogli, Arianna
Ganassi, Arianna...