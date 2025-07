Texas, fiume esonda e travolge campi estivi: 6 morti e centinaia di dispersi

(Adnkronos) - Almeno sei morti confermati e centinaia di dispersi, molti dei quali bambini, a causa di una esondazione improvvisa che ha spazzato via interi campeggi dove erano in corso decine di centri estivi e campi scout in Texas. Lo riferisce l'emittete Nbc spiegando che il fiume Guadalupe è straripato improvvisamente, cresciuto di 6,7 metri in un'ora a causa delle forti piogge che hanno riversato circa 25 centimetri di pioggia sulla zona. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità naturale.

