Texas, fiume esonda e travolge campi estivi: 13 morti e oltre 20 dispersi

(Adnkronos) - E' di almeno 13 morti il bilancio delle vittime delle improvvise inondazioni che hanno colpito il Texas centro-meridionale, nella zona di San Antonio. L'esondazione del fiume Guadalupe, che si è alzato di ben otto metri in 45 minuti, è avvenuta in un'area piena di campeggi e sono oltre 20 le ragazze di un campo estivo ufficialmente disperse. "Abbiamo identificato 13 vittime", ha dichiarato lo sceriffo della contea di Kerr Larry Leitha in una conferenza stampa, avvertendo che probabilmente ci saranno altri morti. Alcuni dei morti erano bambini, ha detto il vicegovernatore del Texas Dan Patrick.

