Il tracciato di un sismografo - (Fotogramma)

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2nella zona di Messina. Il sisma è stato registrata oggi dall'Ingv alle 10.10. Il terremoto è stato avvertito in diversi paesi della provincia, da Barcellona Pozzo di Gotto e Gioiosa Marea.  