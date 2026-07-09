(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2nella zona di Messina. Il sisma è stato registrata oggi dall'Ingv alle 10.10. Il terremoto è stato avvertito in diversi paesi della provincia, da Barcellona Pozzo di Gotto e Gioiosa Marea.
(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2nella zona di Messina. Il sisma è stato registrata oggi dall'Ingv alle 10.10. Il terremoto è stato avvertito in diversi paesi della provincia, da Barcellona Pozzo di Gotto e Gioiosa Marea.
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