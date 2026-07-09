I libri come antidoto alle guerre e alle crisi mondiali - Notizie

La letteratura legata ai più urgenti temi dell'attualità nazionale e internazionale e un filo rosso nel segno di Umberto Eco. È l'idea su cui si sviluppa la 16/a edizione del festival letterario SetteSere SettePiazze SetteLibri in programma a Perdasdefogu, dal 27 luglio al 2 agosto. Centodieci gli ospiti e 56 gli eventi che animeranno strade e piazze del paese ogliastrino. Faro della nuova edizione il significativo passaggio "Non morirà il libro di lettura" tratto dal volume "I libri anticipano l'eternità", raccolta di interventi dello scrittore e filosofo, scomparso nel 2016, ai seminari della Scuola per Librai dal 1998 al 2013. Richiamando Eco il direttore artistico Giacomo Mameli sottolinea l' importanza di buone letture a partire dalle scuole. "Dai libri proposti in questa 16/a edizione - commenta Mameli - emerge il momento estremamente incerto e preoccupante della politica mondiale dominata da tante guerre. Vogliamo rimarcare l'obiettivo del festival: la diffusione della letteratura, della lettura, in tutte le fasce d'età, perché, come compare da sempre in tutte le nostre pubblicazioni e i murales nella strada centrale di Perdasdefogu 'Leggendo si vive'. E oggi il bisogno di lettura, a partire dai giovani e dagli insegnanti, sta diventando tanto più urgente che necessario".Tra gli appuntamenti il 26 matinèe col libro "Anita" di Maurizio Grandi sulla figura mitica - primo ventennio del '900 - del medico piemontese Enrico Toselli; il 7 agosto, un TopPostFestival a Benetutti (Sassari) col libro "Global Politics" (Oxford Press) di Roberto Roccu, docente del King's College di Londra."I libri proposti, molti sono freschi di stampa, trattano i temi della pace, della guerra, delle quotidiane stragi di innocenti, della confusione politica mondiale - aggiunge Giacomo Mameli - poi ci sono i libri di vita: con l'analisi dei sentimenti, la storia e...

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