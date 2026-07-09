Nuova Sulcitana, aprono gli ultimi tre km dei 17 tra Capoterra e Pula - Notizie

Con l'apertura al traffico degli ultimi tre chilometri del lotto 1 della Nuova Sulcitana, l'Anas ha completato la quattro corsie fra Capoterra e Pula. L'ultimo tratto della SS 195 bis va dall'innesto della nuova 'Bretella di Capoterra' (ex strada Consortile), in località 'Campu de Argiolas', vicino all'impianto di compostaggio del TecnoCasic, fino allo svincolo 'Capoterra-Sp 91', nel comune di Capoterra (Cagliari).Nel complesso, la quattro corsie è lunga 17 chilometri fra la rotatoria dell'inceneritore Casic, sulla Dorsale consortile industriale, e la rotatoria di Pula, al chilometro 28 della vecchia statale 195 'Sulcitana'. Viene così garantita la continuità del tracciato a quattro corsie tra Capoterra e Pula, passando per Sarroch e Villa San Pietro. Il lotto 1, di circa otto chilometri, era già stata in parte aperto al traffico, per i primi cinque chilometri, nel settembre 2024 tra gli svincoli 'Capoterra-Sp 91' e 'Su Loi-Villa d'Orri', fino all'innesto con il Lotto 2, di competenza del Cacip.Il nuovo tratto appena aperto comprende il viadotto sul Rio Santa Lucia, lungo circa 600 metri, e il viadotto sulla Fascia Tubiera industriale, della lunghezza di circa 90 metri.L'appalto, del valore complessivo di oltre 180 milioni di euro, comprende anche il Lotto 3, già completato e aperto al traffico nell'ottobre 2020, che si estende dalla fine del Lotto 2, nel territorio comunale di Sarroch, fino all'ingresso di Pula, per una lunghezza di circa sei chilometri, dei quali cinque a quattro corsie.I lavori hanno riguardato inoltre l'ammodernamento della 'Bretella di Capoterra' (ex strada Consortile), che si sviluppa per circa 2,5 km tra l'inizio del Lotto 1, vicino al TecnoCasic, e il tratto litoraneo della strada statale 195.Le opere di adeguamento sono state concluse lo scorso 26 giugno -...

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