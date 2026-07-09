Arst, metro leggera verso stazione Cagliari pronta fra due anni - Notizie

Sarà pronta fra due anni la metropolitana leggera di Cagliari, da Bonaria alla stazione di piazza Matteotti. Lo conferma all'Ansa l'amministratore unico dell'Arst, Giovanni Mocci."In merito ai lavori per la tratta sino a Piazza Matteotti - spiega - al netto dei ritardi accumulati per esigenze extra aziendali, confermo che, ad oggi, la fine dei lavori strutturali è programmata per la fine del 2027, ferma restando la disponibilità delle aree da parte del Comune di Cagliari. Sarà poi necessaria la fase di collaudo e di messa in esercizio, stimata in circa 6 mesi; pertanto, l'operatività effettiva della linea avverrà verso la metà del 2028." Cambio di programma, invece, per la tratta Bonaria-Poetto. Il Comune sembra orientato verso un sistema di collegamento con autobus con il Brt, bus rapid transit, già utilizzato da altre città italiane come Riccione e Catania."In merito alla tratta metrotranviaria Bonaria-Poetto", precisa Mocci all'Ansa, Arst non ha ricevuto alcuna comunicazione formale relativa a una rinuncia al progetto.Nell'ambito del procedimento autorizzativo è stato, invece, espresso un parere negativo da parte del Comune di Cagliari in sede di conferenza di servizi. La procedura d'appalto era stata peraltro conclusa anche in fase di aggiudicazione"."Per maggiore precisione, le Conferenze di servizi convocate per questo progetto, nato nell'ambito della programmazione finanziata attraverso il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, sono state due, ed entrambe si sono concluse con il parere negativo espresso dal Comune di Cagliari", aggiunge l'amministratore unico dell'azienda regionale dei trasporti. "Come si evince dalla determinazione conclusiva del 17 marzo 2025, in data 13 febbraio 2025 il Comune ha comunicato che la soluzione progettuale proposta risultava 'non approvabile'"."In virtù del protocollo d'Intesa sottoscritto tra i soggetti coinvolti", conclude...

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