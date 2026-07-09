Sarà pronta fra due anni la metropolitana leggera di Cagliari, da Bonaria alla stazione di piazza Matteotti. Lo conferma all'Ansa l'amministratore unico dell'Arst, Giovanni Mocci.
"In merito ai lavori per la tratta sino a Piazza
Matteotti - spiega - al netto dei ritardi accumulati per esigenze
extra aziendali, confermo che, ad oggi, la fine dei lavori
strutturali è programmata per la fine del 2027, ferma restando la
disponibilità delle aree da parte del Comune di Cagliari. Sarà poi
necessaria la fase di collaudo e di messa in esercizio, stimata in
circa 6 mesi; pertanto, l'operatività effettiva della linea avverrà
verso la metà del 2028." Cambio di programma, invece, per la tratta
Bonaria-Poetto. Il Comune sembra orientato verso un sistema di
collegamento con autobus con il Brt, bus rapid transit, già
utilizzato da altre città italiane come Riccione e Catania.
"In merito alla tratta metrotranviaria
Bonaria-Poetto", precisa Mocci all'Ansa, Arst non ha ricevuto
alcuna comunicazione formale relativa a una rinuncia al
progetto.
Nell'ambito del procedimento autorizzativo è
stato, invece, espresso un parere negativo da parte del Comune di
Cagliari in sede di conferenza di servizi. La procedura d'appalto
era stata peraltro conclusa anche in fase di aggiudicazione".
"Per maggiore precisione, le Conferenze di
servizi convocate per questo progetto, nato nell'ambito della
programmazione finanziata attraverso il Patto per lo sviluppo della
Città Metropolitana di Cagliari, sono state due, ed entrambe si
sono concluse con il parere negativo espresso dal Comune di
Cagliari", aggiunge l'amministratore unico dell'azienda regionale
dei trasporti. "Come si evince dalla determinazione conclusiva del
17 marzo 2025, in data 13 febbraio 2025 il Comune ha comunicato che
la soluzione progettuale proposta risultava 'non approvabile'".
"In virtù del protocollo d'Intesa sottoscritto
tra i soggetti coinvolti", conclude...