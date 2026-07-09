Si sblocca in Consiglio regionale l'iter del disegno di legge di variazione di bilancio, in queste settimane all'esame della Terza commissione. Come anticipato dall'assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni, la mole di risorse iniziale di 750 milioni sarà aumentata fino a oltre un miliardo, grazie alle nuove risorse riconosciute dallo Stato alla Sardegna.
L'impasse è stato superato con il vertice dei
capigruppo di maggioranza convocato dal presidente del Consiglio
regionale, Piero Comandini, in cui sono stati definiti i prossimi
passaggi: il termine per la presentazione degli emendamenti è stato
fissato per oggi pomeriggio. I tempi per l'approvazione finale,
però, restano un'incognita.
A confermare le maggiori entrate riconosciute
dal Mef alla Sardegna, oltre 400 milioni, è il presidente della
commissione Bilancio, Antonio Solinas (M5s): "Oltre alle somme
della vertenza entrate, abbiamo voluto attendere anche le
comunicazioni dal ministero sulle maggiori entrate", ha spiegato
Solinas. "Da qui la necessità di prenderci un po' più di tempo per
definire i contenuti di un testo che assume ancora maggiore
importanza viste le risorse che abbiamo a disposizione".
"Il tempo c'è per fare un buon lavoro e farlo
nei tempi giusti", ha aggiunto Solinas. "Continueremo a discutere
con la maggioranza sulle misure necessarie per arricchire il testo
e lavoreremo anche per stimolare un approccio costruttivo da parte
delle forze di minoranza".
Sul fronte dell'opposizione, Fratelli d'Italia
presenterà una serie di proposte per modificare il provvedimento.
Il capogruppo Paolo Truzzu punta su imprese, trasporti e servizi
pubblici: "Sono proposte legate ai temi che per noi sono più
importanti", ha spiegato Truzzu, "dal taglio della tassa
aeroportuale ai contributi per il sistema del trasporto, dalle
questioni relative al comparto unico all'adeguamento dei contratti
dei medici, fino al sostegno agli enti locali e alle imprese".
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