Tennis: Italia e Spagna under 18 in finale all Summer cup di Cagliari - Notizie

Italia contro Spagna in finale per il primo posto nel girone di qualificazione della Summer cup di tennis: due singolari e un doppio per iniziare a intravedere che cosa riserva il futuro dopo Sinner e Alcaraz. In campo, dalle 9 al Tc Cagliari, le due nazionali under 18 che stamattina, battendo Grecia e Polonia, si sono giá assicurati il viaggio a Vichy, in Francia per le Final eight del torneo che negli anni passati ha lanciato campioni come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro.I campioni azzurri del domani hanno esordito questa mattina contro la Grecia in semifinale. Matteo Gribaldo ha sconfitto in tre set Panagiotis Grammatikakis. Sembrava una partita facile (6-2 nel primo set), ma poi l'azzurro è calato nel secondo parziale, 1-6, facendo temere il peggio. E invece era un passaggio a vuoto solo momentaneo: nel terzo set l'azzurro ha detto, anche con il punteggio (di nuovo 6-2), che il vero Gribaldo era quello di inizio partita. Match in discesa. E compagno di squadra, Simone Massellani, anche psicologicamente avvantaggiato dall'1-0. L'azzurro non ha fallito. E ha anche accorciato i tempi: solo due set, 6-1, 6-3, contro Odysseas Geladaris. E visto che c'erano, a risultato acquisito, i due nazionali hanno vinto anche il doppio con i set accorciati: 5-4 (7-5), 4-2. In campo sempre Gribaldo-Massellani.Più difficile il cammino della Spagna che, nel match con la Polonia, dopo la vittoria iniziale di Enrique Carrascosa Diaz contro Hugo Pawel Rytelewski (6-1, 6-1), ha dovuto fare i conti con la sconfitta di Roberto Perez Socas (2-6, 2-6) contro Tymon Litwic. E allora doppio decisivo con Enrique e Maximino Carrascosa che hanno battuto in due set (6-3, 6-4) la coppia...

Leggi tutto su Ansa Sardegna