Italia contro Spagna in finale per il primo posto nel girone di qualificazione della Summer cup di tennis: due singolari e un doppio per iniziare a intravedere che cosa riserva il futuro dopo Sinner e Alcaraz. In campo, dalle 9 al Tc Cagliari, le due nazionali under 18 che stamattina, battendo Grecia e Polonia, si sono giá assicurati il viaggio a Vichy, in Francia per le Final eight del torneo che negli anni passati ha lanciato campioni come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro.
I campioni azzurri del domani hanno esordito
questa mattina contro la Grecia in semifinale. Matteo Gribaldo ha
sconfitto in tre set Panagiotis Grammatikakis. Sembrava una partita
facile (6-2 nel primo set), ma poi l'azzurro è calato nel secondo
parziale, 1-6, facendo temere il peggio. E invece era un passaggio
a vuoto solo momentaneo: nel terzo set l'azzurro ha detto, anche
con il punteggio (di nuovo 6-2), che il vero Gribaldo era quello di
inizio partita. Match in discesa. E compagno di squadra, Simone
Massellani, anche psicologicamente avvantaggiato dall'1-0.
L'azzurro non ha fallito. E ha anche accorciato i tempi: solo due
set, 6-1, 6-3, contro Odysseas Geladaris. E visto che c'erano, a
risultato acquisito, i due nazionali hanno vinto anche il doppio
con i set accorciati: 5-4 (7-5), 4-2. In campo sempre
Gribaldo-Massellani.
Più difficile il cammino della Spagna che, nel
match con la Polonia, dopo la vittoria iniziale di Enrique
Carrascosa Diaz contro Hugo Pawel Rytelewski (6-1, 6-1), ha dovuto
fare i conti con la sconfitta di Roberto Perez Socas (2-6, 2-6)
contro Tymon Litwic. E allora doppio decisivo con Enrique e
Maximino Carrascosa che hanno battuto in due set (6-3, 6-4) la
coppia...