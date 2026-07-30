Gallura All Seasons, anche Loiri aderisce al patto per il turismo - Notizie

È una rotta ambiziosa quella che mira a trasformare la Gallura in una destinazione accogliente e pienamente accessibile per dodici mesi l'anno e che è portata avanti attraverso il protocollo d'intesa "Il Patto Orizzonte Gallura-Gallura All Seasons" al quale ha aderito il Comune di Loiri Porto San Paolo.Con la nuova firma apposta dal sindaco Francesco Lai sul documento siglato d'intesa tra la Camera di Commercio Nord Sardegna, la società di gestione aeroportuale Geasar e la Confcommercio Nord Sardegna, si punta a ridefinire le dinamiche del turismo isolano, superando la classica visione legata esclusivamente al modello estivo per strutturare un ecosistema produttivo maturo, capace di generare valore reale per tutto l'anno.Il percorso è stato avviato da tempo e ha già visto la firma del Comune di Alghero, Castelsardo, Olbia d San Teodoro. Il cuore pulsante di questa rivoluzione strategica risiede nell'istituzione del Fondo per la destagionalizzazione turistica, una misura che diventerà operativa a partire dall'autunno di quest'anno per entrare a pieno regime entro la stagione 2027. La dote finanziaria iniziale è garantita dall'impegno congiunto di tutti i partner: i comuni destinano una quota mirata della tassa di soggiorno, mentre la Camera di Commercio ha già costituito un proprio fondo dedicato, pareggiato con un contributo di pari importo stanziato da Geasar."Oggi il nostro Comune compie una scelta di responsabilità e visione aderendo a un protocollo che mette al centro un obiettivo fondamentale per il futuro della Gallura: trasformare il territorio in una destinazione capace di allungare davvero la stagione. Essendo una porta d'accesso strategica grazie alla vicinanza con l'aeroporto e al patrimonio naturalistico, per noi è indispensabile fare squadra", ha affermato Lai. "Questo accordo rafforza un metodo di lavoro condiviso, nel quale istituzioni, aeroporti, e operatori del territorio...

Leggi tutto su Ansa Sardegna