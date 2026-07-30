È una rotta ambiziosa quella che mira a trasformare la Gallura in una destinazione accogliente e pienamente accessibile per dodici mesi l'anno e che è portata avanti attraverso il protocollo d'intesa "Il Patto Orizzonte Gallura-Gallura All Seasons" al quale ha aderito il Comune di Loiri Porto San Paolo.
Con la nuova firma apposta dal sindaco Francesco
Lai sul documento siglato d'intesa tra la Camera di Commercio Nord
Sardegna, la società di gestione aeroportuale Geasar e la
Confcommercio Nord Sardegna, si punta a ridefinire le dinamiche del
turismo isolano, superando la classica visione legata
esclusivamente al modello estivo per strutturare un ecosistema
produttivo maturo, capace di generare valore reale per tutto
l'anno.
Il percorso è stato avviato da tempo e ha già
visto la firma del Comune di Alghero, Castelsardo, Olbia d San
Teodoro. Il cuore pulsante di questa rivoluzione strategica risiede
nell'istituzione del Fondo per la destagionalizzazione turistica,
una misura che diventerà operativa a partire dall'autunno di
quest'anno per entrare a pieno regime entro la stagione 2027. La
dote finanziaria iniziale è garantita dall'impegno congiunto di
tutti i partner: i comuni destinano una quota mirata della tassa di
soggiorno, mentre la Camera di Commercio ha già costituito un
proprio fondo dedicato, pareggiato con un contributo di pari
importo stanziato da Geasar.
"Oggi il nostro Comune compie una scelta di
responsabilità e visione aderendo a un protocollo che mette al
centro un obiettivo fondamentale per il futuro della Gallura:
trasformare il territorio in una destinazione capace di allungare
davvero la stagione. Essendo una porta d'accesso strategica grazie
alla vicinanza con l'aeroporto e al patrimonio naturalistico, per
noi è indispensabile fare squadra", ha affermato Lai. "Questo
accordo rafforza un metodo di lavoro condiviso, nel quale
istituzioni, aeroporti, e operatori del territorio...