Macomer

Un uomo di 41 anni ora è in cella per maltrattamenti in famiglia

Aveva preso di mira la sorella, vittima di percosse, offese e minacce anche con messaggi su WhatsApp.

Era arrivato persino a telefonare ai carabinieri e minacciarla di morte, mentre la donna era negli uffici della caserma di Macomer per presentare una denuncia contro di lui.

Ora un uomo di 41 anni, di Macomer, è in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Una pattuglia l’ha rintracciato in una strada poco distante dalla caserma ed è scattato l’arresto in flagranza differita.

Mercoledì, 14 febbraio 2024