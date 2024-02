Oristano

Venerdì sarà in città anche Giuseppe Conte

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sarà in Sardegna per sostenere i candidati azzurri alle elezioni regionali del 25 febbraio. Il parlamentare, già ministro delle Comunicazioni tra il 2001 e il 2005, farà tappa anche a Oristano.

L’arrivo in città è previsto per venerdì prossimo, 16 febbraio. Alle 11.30 Gasparri incontrerà il sindaco Massimiliano Sanna a Palazzo Campus Colonna. Poi parteciperà a un incontro con militanti e simpatizzanti di Forza Italia. I dettagli organizzativi sono in via di definizione.

Venerdì prossimo, oltre a Gasparri, sarà in città anche il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte . Alle 18 l’ex presidente del Consiglio parlerà all’Hostel Rodia, a sostegno di Alessandra Todde.

Ad aprire le visite dei leader politici nazionali era stata, sabato scorso, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein .

Mercoledì 21 febbraio, per la conclusione della campagna elettorale, arriverà poi nell’isola il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio. Non si sa ancora se passerà anche da Oristano.

Mercoledì, 14 febbraio 2024