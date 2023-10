Tanti riconoscimenti alle cantine dell’Oristanese al concorso “Wine and Sardinia 2023”

Sorgono

Ecco tutti i vincitori. Sabato la cerimonia di premiazione

Grande successo per le cantine della provincia di Oristano al concorso enologico regionale Wine and Sardinia 2023: sono state premiate la “Quartomoro di Sardegna” di Marrubiu, la cantina “Famiglia Orro” di Tramatza, l’azienda agricola “Niuge” di Nughedu Santa Vittoria e la “Vini Ariu” di Mogoro.

Il premio Wine and Sardina Oro nella categoria vini bianchi annate 2021 e 2022 è andato all’etichetta “Orriu, un anno dopo” dell’enologo Piero Cella per la cantina “Quartomoro di Sardegna”: un Vermentino di Sardegna DOC annata che ha portato all’azienda anche il premio speciale “Vermentino d’autore”.

Alla Vernaccia di Oristano Annata 2013 della cantina della Famiglia Orro è andato il premio Wine and Sardinia Oro nella categoria vini da dessert; l’azienda di Tramatza per la produzione utilizza la tecnica delle botti scolme.

L’azienda agricola “Niuge” ha ottenuto un diploma di merito con il vino “Niuge rosso IGT, isola dei nuraghi – annata 2020″ a espressione del grande valore qualitativo dei vini del Barigadu nell’Alto Oristanese.

“Vini Ariu” di Mogoro, del giovane enologo e imprenditore Ruggero Ariu, ha conquistato due diplomi di merito con il vino bianco “Filo Unico Sardegna Semidano Mogoro 2022” e con “Intrecciato Bianco IGT Isola dei nuraghi 2022”. L’obbiettivo principale dell’azienda è la valorizzazione del vitigno Semidano, tipico dell’areale di Mogoro, del quale il disciplinare di produzione prevede la sottozona come appunto elemento di maggiore espressione qualitativa del vino. Questo vitigno compone in purezza l’etichetta Filo Unico e in blend, ovvero una miscela con Vermentino e altre uve, l’etichetta Intrecciato Bianco.

Il concorso enologico Wine and Sardinia, organizzato dalla Pro loco di Sorgono col contributo del comune, della Regione e del Ministero dell’Agricoltura, è giunto all’ottava edizione e si è ritagliato negli anni uno spazio di grande rilievo a livello regionale.

Le degustazioni tecniche si sono svolte a Sorgono il 21, 22 e 23 luglio, con una commissione di fama internazionale, composta da enologi, sommelier e giornalisti provenienti da Toscana, Campania e Francia.

Questo fine settimana, in occasione di Cortes Apertas a Sorgono e della festa de Sa Innenna, si svolgerà il Salone dei vini sardi, con esposizioni, degustazioni libere e guidate dei vini e delle cantine della Sardegna.

Sabato 21 ottobre sono in programma le premiazioni dei vini vincitori del concorso, alla presenza dell’assessore regionale dell’Agricoltura Valeria Satta e dell’assessore del Turismo Gianni Chessa.

Venerdì, 20 ottobre 2023