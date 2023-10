Energia: Arborea è ufficialmente nella Rete dei Comuni Sostenibili

Arborea

Il Comune di Arborea entra ufficialmente a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili. Questa mattina la sindaca Manuela Pintus ha ricevuto in Municipio Maurizio Gazzarri, responsabile analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete, che le ha consegnato il riconoscimento. La targa è un oggetto d’artigianato unico ed ecocompatibile e simboleggia la condivisione del percorso che il Comune e la Rete stanno intraprendendo insieme.

Il Comune di Arborea nel 2011 ha aderito volontariamente all’iniziativa europea denominata “Patto dei Sindaci” impegnandosi a sottoscrivere il Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES). Il Piano è stato approvato un anno dopo (2012) col supporto della Regione Sardegna (Programma Sardegna CO2.0 e Progetto “Smart City Comuni in Classe A”), che ha guidato le creazione della comunità pioniera con sette comuni, con Arborea come capofila. Attraverso la sottoscrizione del PAES, i sette comuni aderenti hanno assunto l’impegno di adottare politiche orientate alla riduzione delle emissioni di CO2 all’interno del territorio.

Ancora nel 2022 Arborea ha aderito volontariamente con delibera consiliare al “Nuovo Patto dei Sindaci integrato per il clima e l’energia”, che l’Unione europea aveva lanciato nel 2015, e attraverso il quale si impegna ad approvare un aggiornamento del vecchio PAES in PAESC (Piano di azione per l’Energia sostenibile e il dlima). Le azioni previste all’interno del PAESC sono finalizzate a ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra sul proprio territorio; aumentare la resilienza e prepararsi agli impatti negativi del cambiamento climatico; affrontare la povertà energetica come una delle azioni principali per garantire una transizione equa. Questo nuovo impegno previsto dal Piano è stato illustrato nel prestigioso contesto del City Vision di Padova del 2022, gli Stati generali delle città intelligenti.

“Un Piano a cui va certamente data continuità aggiornandolo e, nella nostra azione amministrativa quotidiana, lo stiamo facendo”, commenta la sindaca di Arborea, Manuela Pintus. “C’è da dire che gli enti locali sulle tematiche legate all’innovazione non sempre hanno un supporto adeguato a fronteggiare la crisi climatica e promuovere concretamente la sostenibilità: la Rete dei Comuni Sostenibili fa eccezione e la ringrazio per il supporto costante che ci dà. Inoltre, penso che l’impegno delle varie realtà del territorio per la realizzazione delle comunità energetiche sia un altro passo decisivo, in grado di contrastare la povertà energetica. È importante che i comuni diventino promotori di buone pratiche da esportare anche in questo campo”.

“Arborea è un ottimo esempio di coinvolgimento dell’intera comunità verso un obiettivo di sostenibilità a lungo termine”, ha detto Maurizio Gazzarri, “lo conferma il percorso fatto nel tempo per la riduzione delle emissioni di CO2, insieme ad altri comuni limitrofi. E molto spesso è proprio dai piccoli comuni che emergono le energie migliori e le proposte più realizzabili. Ringrazio, quindi, a nome di tutta la Rete la comunità di Arborea e la sindaca Pintus per il lavoro”.