Nel volantino poche righe per ricordare che l’agricoltura sta morendo sotto il peso della grande distribuzione e dell’agroindustria. Gli agricoltori hanno tenuto a sottolineare che manifestano per difendere i loro duro lavoro nei campi e nelle stalle.

La pioggia non ha fermato la marcia dei trattori, nella protesta degli agricoltori e allevatori della provincia. Il presidio con una trentina di lavoratori della campagne si è riunito prima delle 9 al Rimedio, alle porte di Oristano, prima di partire per un corteo lungo le vie della città.

“Vogliamo solo che ci venga riconosciuto il giusto” ha spiegato Mario Mulas, di Riola Sardo, “oggi con i nostri trattori sfileremo in corteo nelle le strade di Oristano, per denunciare il nostro disagio e ricordare la gravità dei problemi che sta attraversando il mondo dell’agricoltura. Una della priorità per noi è il riconoscimento degli svantaggi dell’insularità, risolverebbe tanti problemi”.

Il corteo con 15 trattori era stato autorizzato ad attraversare la città. Sotto la pioggia, i manifestatnti hanno percorso via Cagliari, via Tirso, piazza Roma, via Mazzini per poi proseguire lungo via Solferino, via Cagliari, via Michele Pira, viale Fondazione Rockefeller, via Diaz, passare dal ponte di Brabau e poi tornare al Rimedio.