San Vero Milis

Con i lavori in via Sardegna è stata sostituita la condotta idrica



Tre progetti per mettere in sicurezza strade e marciapiedi: a San Vero Milis l’amministrazione comunale investe sulla viabilità. “In questo momento si stanno realizzando i marciapiedi in via Vittorio Emanuele”, spiega il sindaco Luigi Tedeschi. “Sono lavori che facciamo con risorse del bilancio comunale. Con questo progetto da 240.000 euro, integrato con ulteriori 40.000 euro, siamo già intervenuti in un tratto di via Sardegna, dove è stata anche rifatta la condotta idrica, e in un primo tratto di via Vittorio Emanuele”.

In partenza anche un nuovo cantiere: “Oggi inizieranno i lavori di ripristino dell’asfalto in via Umberto e in via del Bianco”, annuncia il sindaco di San Vero Milis. “Gli interventi sono stati possibili grazie a un finanziamento di 300.000 euro arrivato dalla Provincia di Oristano. Con queste risorse abbiamo inserito anche il ripristino della pavimentazione stradale per via Vittorio Emanuele e via Putzu Idu”.

C’è poi un importante progetto da 1,9 milioni di euro – al momento non finanziato – per la riqualificazione complessiva della viabilità, del verde e degli arredi urbani. La Giunta ha già approvato lo studio di fattibilità.