Ryanair interromperà tutti i voli per le Azzorre a partire da marzo 2026, citando le elevate tariffe aeroportuali e "l'inazione del governo". Lo ha annunciato oggi la compagnia aerea low-cost spiegando che lo stop partirà "dal 29 marzo 2026, a causa degli elevati diritti aeroportuali, stabiliti dal monopolista aeroportuale francese Ana, e dell'inerzia del governo portoghese, che ha aumentato le tariffe di navigazione aerea del +120% dopo il Covid e ha introdotto una tassa di viaggio di 2 euro, in un momento in cui altri stati dell'Unione Europea (Ue) stanno abolendo le tasse di viaggio per garantire che la crescita della capacità sia limitata".

La società sostiene che "purtroppo, il monopolista Ana non ha in programma di aumentare la connettività low cost verso le Azzorre", aggiungendo che Ana "non deve affrontare concorrenza in Portogallo, il che le ha permesso di realizzare profitti da monopolio aumentando i diritti aeroportuali portoghesi senza alcuna penalità, in un momento in cui gli aeroporti concorrenti di altri paesi dell'Ue stanno riducendo i diritti per stimolare la crescita".

Ryanair sostiene che il governo di Lisbona "deve intervenire e garantire" che gli aeroporti nazionali, "parte fondamentale dell'infrastruttura nazionale, soprattutto in una regione insulare come le Azzorre, siano a beneficio del popolo portoghese e non di un monopolio aeroportuale francese".