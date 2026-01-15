Trapianto dei capelli: Turchia, paese sempre più all'avanguardia

Per la maggior parte degli uomini, l’aspetto esteriore è molto importante, punto fondamentale di questo: la capigliatura.

Da tempo, gli uomini di tutto il mondo danno molta importanza alla pettinatura e al modo di ‘’portare’’ i capelli, ognuno li cura a modo proprio, lasciandoli crescere o meno, facendo periodicamente ‘’visita’’ al proprio parrucchiere di fiducia.

Non importa che siano lunghi o corti, lisci o mossi, l’importante è averli, perché la loro perdita causa molto spesso un malessere psicologico.

L’uomo, quando perde i capelli, fatica ad accettarsi, non riconoscendosi più davanti allo specchio, diventando, nella maggior parte dei casi insicuro e sentendosi poco attraente. L’Alopecia androgenetica (o meglio conosciuta con il nome di calvizie) consiste nella perdita dei capelli dovuta ad una debolezza del follicolo pilifero.

É la tipologia più comune e colpisce il 70% degli uomini nell’arco della loro vita. Fattori sia genetici che ambientali hanno un ruolo molto importante, si assiste al loro diradamento, che può essere sia lento che marcato, che nell'uomo è localizzato nella zona fronto-temporale e/o alla chierica.

Nei decenni scorsi, sono stati tanti i rimedi sperimentati, da quelli più empirici fino ai metodi più all’avanguardia scoperti anno dopo anno, ma con risultati spesso più che deludenti, rimedi che nel migliore dei casi riuscivano solo a rallentare l’inesorabile caduta dei capelli, molti ricorderanno le varie lozioni da applicare sulla cute, ma questi ormai sono solo vecchi ricordi.

Negli ultimi anni tantissimi individui con età compresa tra i 20 e i 60 anni per ovviare questo problema si sottopongono al trapianto di capelli. Avere sempre una capigliatura folta nonostante l’eta è il sogno di molti uomini. Oggi la Turchia è un paese molto all’avanguardia, ed il turismo di tipo medico attira ogni anno più di centomila persone. Questi dati arrivano direttamente dal governo, il quale ha adottato una politica costituita da importanti incentivi per le strutture che propongono trattamenti agli stranieri, con un drastico incremento dell'industria, che coinvolge più di 250 cliniche dell’intero paese. Meta risolutiva per migliaia di uomini che da loro la possibilità di effettuarlo ad un costo molto più accessibile rispetto all’Italia.

Capil Clinic, azienda turca altamente specializzata, utilizza la tecnica FUE (Folicular Extraction Unit), che consiste nell’estrazione follicolo per follicolo, dalla parte posteriore e/o dalla parte laterale (area donatrice) e il loro riposizionamento nei punti in cui è più necessario per ogni paziente (area ricevente), ed è oggi come oggi la tecnica più avanzata presente sul mercato. CapilClinic vanta una pluriennale esperienza nel settore, ed il prima e dopo ottenuto con l’operazione soddisfa ogni aspettativa. CapilClinic opera in maniera esclusiva con il Gruppo Acibadem, polo sanitario leader nella Turchia e punto di riferimento internazionale.

E’ formato da 22 ospedali e da 19 centri medici, ognuno operante con le attrezzature e tecnologie più avanzate. Di recente si è associato al gruppo IHH Healthcare Berhad. Con tale fusione Acibadem è ora al secondo posto tra le organizzazioni sanitarie più importanti del mondo. Col gruppo Capilclinic & Acibadem sarai assistito da professionisti altamente qualificati nei trapianti di ultima generazione.