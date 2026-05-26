(Adnkronos) - Terza giornata di match al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, è il grande giorno del debutto di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi, contro Clement Tabur. Il day 3 dello Slam parigino vedrà in campo anche la numero uno del ranking femminile Aryna Sabalenka, contro Jessica Bouzas Maneiro, e gli italiani Elisabetta Cocciaretto, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. In campo anche Coco Gauff e Felic Auger-Aliassime. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma di oggi, martedì 26 maggio, al Roland Garros:
COURT PHILIPPE-CHATRIER - dalle ore 12
[1] A. Sabalenka - J. Bouzas Maneiro (ESP)
A. Muller (FRA) - S. Tsitsipas (GRE)
[4] C. Gauff (USA) - T. Townsens (USA)
non prima delle 20:15
[1] J. Sinner (ITA) - [WC] C. Tabur (FRA)
COURT SUZANNE-LENGLEN - dalle ore 11
[WC] A. Walton (AUS) - [6] D. Medvedev
L. Siegemund (GER) - [16] N. Osaka (JPN)
[22] A. Kalinskaya - L. Boisson (FRA)
[4] F. Auger-Aliassime (CAN) - D. Altmaier (USAGER
COURT SIMONNE-MATHIEU - dalle ore 11
M. Cilic (CRO) - [WC] M. Kouame (FRA)
V. Kopriva (CZE) - [30] C. Moutet (FRA)
H. Vandewinkel (BEL) - [19] M. Keys (USA)
K. Birrel (AUS) - [5] J. Pegula (USA)
COURT 14 - dalle ore 11
[17] I. Jovic (USA) - A. Eala (PHI)
[Q] T. Faurel (FRA) - [16] V. Vacherot (MON)
[9] A. Bublik (KAZ) - Jan-Lennard Struff (GER)
[9] V. Mboko (CAN) - N. Bartunkova (CZE)
COURT 7 - dalle ore 11
[29] T. Griekspoor (NED) - M. Arnaldi (ITA)
[Q] L. Fruhvirtova (CZE) - E. Jacquemot (FRA)
A. Kalinina (UKR) - D. Parry (FRA)
S. Ofner (AUT) - [14] L. Darderi (ITA)
COURT 6 - dalle ore 11
D. Vekic (CRO) - [WC] A. Tubello (FRA)
[12] L. Noskova (CZE) - M. Sakkari (GRE)
C. Garin (CHI) - [18] L. Tien (USA)
[Q] J. Faria (POR) - D. Shapovalov (CAN)
COURT 8 - dalle ore 11
A. Tabilo (CHI) - K. Majchrzak (POL)
Match to be defined
A. Ruzic (CRO) - [Q] A. Krueger (USA)
J. Fearnley (GBR) - J. Manuel Cerundolo (ARG)
COURT 4 - dalle ore 11
Match to be defined
[Q] F. Diaz Acosta (ARG) - Z. Zhang (CHN)
COURT 5 - dalle ore 11
D. Galfi (HUN) - [Q] M. Sherif (EGY)
COURT 9 - dalle ore 11
[Q] C. Lu (USA) - M. Uchijima (JPN)
M. Landaluce (ESP) - [Q] Juan Carlos Prado Angelo (BOL)
[Q] E. Pridankina - O. Oliynykova (UKE)
COURT 12 - dalle ore 11
E. Navarro (USA) - J. Tjen (INA)
[30] A. Li (USA) - S. Zhang (CHN)
S. Baez (ARG) - R. Andres Burruchaga (ARG)
E. Quinn (USA) - F. Comesana (ARG)
COURT 13 - dalle ore 11
A. Popyrin (AUS) - Z. Svajda (USA)
[20] C. Norrie (GBR) - A. Daniel Vallejo (PAR)
[Q] A. Korneeva - E. Cocciaretto (ITA)
S. Waltert (SUI) - K. Siniakova (CZE)
Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.