Un uomo è stato fermato con l'accusa di aver aggredito "diverse persone" all'aeroporto londinese di Heathrow colpite "con spray, che si ritiene essere un tipo di spray antiaggressione, da un gruppo di uomini che hanno lasciato il posto". Lo riferisce la Bbc, che cita quanto confermato dalla polizia, allertata intorno alle 8.11 di questa mattina. Dall'aeroporto avevano inizialmente dato notizia dell'intervento dello staff con i servizi d'emergenza per una segnalazione nel parcheggio multipiano del Terminal 3. La Met Police parla di episodio isolato, escludendo l'ipotesi terrorismo e anche la possibilità che si tratti di una protesta.

"In questa fase riteniamo che l'episodio coinvolga un gruppo di persone che si conoscevano e che ci sia stata una lite e sia sfociata in un'escalation - ha detto il comandante Peter Stevens - I nostri agenti hanno risposto rapidamente". "Non stiamo seguendo il caso come terrorismo", ha spiegato. Le persone aggredite sono state trasportate in ospedale. Non sono in pericolo di vita, ha precisato la polizia.