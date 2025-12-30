A Verona il percorso e le opportunità di carriera per aspiranti piloti

Appuntamento il 17 gennaio 2026 all’Aeroporto Valerio Catullo- Villafranca di Verona per l’Airline Pilot Open Day, l’evento dedicato a chi sogna di diventare pilota di linea e di lavorare come professionista nell’aviazione.



Nel corso della giornata verranno presentati:

il Team Asteraviation e i corsi per diventare pilota professionista

i centri di addestramento, i velivoli e i simulatori

la didattica innovativa di Asteraviation

i partner di Asteraviation, l'accesso alle selezioni e le possibilità di carriera.

Verranno inoltre approfonditi diversi temi legati alle professioni dell’aviazione come: quali sono i requisiti fisici per diventare pilota, quali sono i costi da sostenere, quanto durano i corsi in Accademia, ma anche quali sono le modalità di assunzione e lo stipendio medio di un pilota.

Tra i corsi erogati da Asteraviation Flight Academy ci sono:

ATPL (pilota di linea)

PPL (pilota privato)

CPL (pilota commerciale)

E anche diverse abilitazioni, quali:

Abilitazione al bimotore (MEP)

Abilitazione al motore turbocompresso, al velivolo con carrello retrattile e passo variabile

Abilitazione al carrello biciclo

Abilitazione al volo notturno.

Chi sceglie di iscriversi al programma di Aster Aviation Flight Academy svolge un addestramento basato sui principi del CRM aeronautico (Crew Resource Management) ed è seguito con training personalizzati. Inoltre, ha l’occasione di acquisire esperienza pratica nel settore dell’aviazione grazie alla collaborazione con diverse compagnie aeree partner, per applicare gli studi teorici in contesti reali, oltre che avere la possibilità di frequentare diversi seminari integrativi del piano formativo.

Dalla Safety Culture in Aviation alla conoscenza delle principali compagnie aeree e i loro processi di reclutamento, dall’approfondimento delle soft skill alle esperienze sul campo, il metodo didattico dell’Accademia offre una formazione completa e all’avanguardia per formare i professionisti dell’aviazione.

Frequentare Aster Aviation Academy non è solo scegliere di seguire una passione, ma vuol dire trasformare questa passione in futuro concreto: l’occupabilità dei corsi formativi è infatti di grande successo e più del 50% degli allievi trova lavoro subito dopo aver concluso il percorso di studi.

Puoi approfondire tutti i dettagli su https://www.asteraviation.it/airline-pilot-open-day/.

-----------------------------------------------



Asteraviation Flight Academy è l’Accademia di volo specializzata nella formazione di piloti di linea e professionisti dell’aviazione. Offriamo a ogni allievo training personalizzati e una didattica che integra competenze tecniche avanzate e sviluppo di soft skills fondamentali in cabina di pilotaggio.

Sedi: Aeroporto Valerio Catullo- Villafranca di Verona (VR), Aeroporto Angelo Berardi Verona-Boscomantico (VR).