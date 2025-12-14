Almeno 10 persone sono state uccise a Bondi Beach, nella periferia orientale di Sydney, dove una sparatoria ha interrotto una celebrazione di Hanukkah. Secondo quanto riferito dalla comunità ebraica locale, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco tra i partecipanti, scatenando una fuga caotica lungo la spiaggia, una delle più frequentate e simboliche della città..

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha reso noto che due persone sono state fermate in relazione alla sparatoria descritta come “di massa”. In una nota condivisa su 'X' si legge che "due persone sono sotto custodia della polizia a Bondi Beach", ma anche che "l'operazione di polizia è in corso e continuiamo a invitare la gente a evitare la zona. Si prega di rispettare tutte le indicazioni della polizia. Non oltrepassare i cordoni della polizia".

Le autorità stanno indagando sull’accaduto: secondo resoconti non ancora ufficiali, l’attacco potrebbe essere collegato direttamente all’evento di Hanukkah in corso.