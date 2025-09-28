Sparatoria in chiesa in Michigan, almeno 1 morto. Trump: "Attacco ai cristiani"

(Adnkronos) - Almeno una persona è rimasta uccisa e altre nove sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, nella chiesa dei mormoni a Grand Blanc nella contea di Genesee in Michigan. L'aggressore è stato ucciso dopo uno scontro a fuoco con la polizia.

Le forze dell'ordine temono di trovare altre vittime nella chiesa: l'edificio, nel quale si trovavano centinaia di fedeli, è stato devastato da un incendio che si ritiene sia stato appiccato intenzionalmente dall'aggressore. Tra i feriti, in molti in gravi condizioni, ci sono anche dei bambini. Gli investigatori hanno trovato anche un oggetto che potrebbe rivelarsi un ordigno artigianale, secondo la Cnn.

Secondo la ricostruzione della polizia, un uomo - un 40enne di Burton, Michigan - ha guidato con il suo pick up fino alla chiesa: ha "sfondato la porta" e "aperto il fuoco" con un fucile d'assalto contro i moltissimi fedeli riuniti per la funzione domenicale. "Un sospetto 40enne di Burton, un uomo, ha fatto schiantare il suo veicolo contro la porta d'ingresso della chiesa - ha detto il capo della polizia William Renye -. Poi è uscito dall'auto ed ha sparato diversi colpi contro persone che si trovavano nella chiesa".

"L'orribile sparatoria nella chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni i a Grand Blanc" appare "essere ancora un altro attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti" scrive il presidente Donald Trump affermando che "questa violenza nel nostro Paese deve finire, subito". "Il sospetto è morto, ma c'è ancora molto da sapere", ha aggiunto assicurando che l'Fbi è sul posto per guidare un'inchiesta federale e fornire tutta l'assistenza alle autorità locali.

"L'intera chiesa è in fiamme", ha detto Christopher Swanson, sceriffo della contea di Genesee. Lo sceriffo poi ha confermato che le persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono state fatte uscire e che vi sono diverse persone che sono state colpite, senza dare altre precisazioni sulle loro condizioni. Nel corso del primo pomeriggio americano, l'incendio è stato domato.

"In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.