Spari in chiesa in Michigan, almeno 1 morto. Trump: "Attacco ai cristiani"- Video

(Adnkronos) - Almeno una persona è rimasta uccisa e altre nove sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, nella chiesa dei mormoni a Grand Blanc nella contea di Genesee in Michigan. Lo ha detto un portavoce della polizia locale, precisando che però si teme che si possano trovare altre vittime nella chiesa, che è stata devastata da un incendio che si ritiene sia stato appiccato intenzionalmente dall'aggressore che, conferma la polizia, è morto. L'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn. Tra i feriti, in molti in gravi condizioni, ci sono anche dei bambini.

Secondo la Cnn un uomo ha guidato con il suo pick up fino alla chiesa e ha aperto il fuoco. "L'orribile sparatoria nella chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni i a Grand Blanc" appare "essere ancora un altro attacco mirato contro i cristiani negli Stati Uniti" scrive il presidente Donald Trump affermando che "questa violenza nel nostro Paese deve finire, subito". "Il sospetto è morto, ma c'è ancora molto da sapere", ha aggiunto assicurando che l'Fbi è sul posto per guidare un'inchiesta federale e fornire tutta l'assistenza alle autorità locali.

La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina a un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è stato neutralizzato, volesse dire che è stato ucciso o arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme.

"L'intera chiesa è in fiamme" dichiara Christopher Swanson, sceriffo della contea di Genesee. Lo sceriffo poi ha confermato che le persone che si trovavano all'interno dell'edificio sono state fatte uscire e che vi sono diverse persone che sono state colpite, senza dare altre precisazioni sulle loro condizioni, si legge su sito Abcnews.

"In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.