Sorpreso in strada con una grande cesoia, serviva per un furto? Scatta la denuncia

I carabinieri sospettano che abbia tagliato il lucchetto di un cancello, ma sia stato disturbato

È stato trovato in possesso di una cesoia lunga 62 centimetri durante un controllo dei carabinieri in strada. Un uomo di 57 anni, disoccupato di Quartu Sant’Elena, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Il cinquantasettenne è stato fermato ieri in via Van Gogh, a Quartu Sant’Elena. I militari sospettano che poco prima, avesse tagliato un lucchetto posto a protezione del cancello di ingresso della abitazione di una quarantenne, che abita nella vicina via Monsignor Parraguez. L’ipotesi dei carabinieri della sezione Radiomobile che lo hanno fermato è che il disoccupato, disturbato da qualcosa o da qualcuno, abbia preferito non portare a compimento quanto programmato.

Non avendo le prove certe sui sospetti, all’uomo può essere contestato solo il porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

Martedì, 14 novembre 2023

