A Cuglieri un incontro per ricordare Peppino Fiori, tra giornalismo e politica

Cuglieri

In occasione del centenario dalla nascita

A cento anni dalla sua nascita, Cuglieri ricorda il giornalista e scrittore Peppino Fiori, con un incontro-dibattito sulla sua vita, la sua carriera professionale e il suo impegno politico.

L’appuntamento è per il 25 novembre alle 17,30, nella sala teatro dell’ex Seminario. I apertura le relazioni di Simonetta Fiori, “Peppino Fiori, mio padre” e del giornalista Jacopo Onnis, “Il coraggio della verità, l’Italia civile di Peppino Fiori”.

Previsti anche gli interventi di Caterina Pes, Luigi Sotgiu, Antonio Giallara e Giuseppe Falchi. Piera Perria sarà la moderatrice.

Originario di Cuglieri, Peppino Fiori si era formato professionalmente sulle pagine del quotidiano L’Unione Sarda e in seguito era passato alla Rai, dove è stato anche vicedirettore del TG2.

Tra le sue opere il romanzo Sonetaula, reso in versione cinematografica dal regista Salvatore Mereu; Baroni in laguna: appunti sul Medioevo in un angolo d’Italia a metà del XX secolo; Vita di Antonio Gramsci; La società del malessere (da cui Carlo Lizzani realizzò il film Barbagia); Il cavaliere dei Rossomori. Vita di Emilio Lussu.

L’impegno politico lo portò anche in Parlamento: per tre legislature – fino al 1992 – è stato senatore con Sinistra Indipendente.

L’incontro del 25 novembre è organizzato dall’associazione culturale Gurulis Nova con il patrocinio del Comune di Cuglieri e della Fondazione Casa Museo Antonio Gramsci.