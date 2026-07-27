Quartu, Sorpassa i carabinieri con una Bmw 320d ad Alta Velocità: 21enne Denunciato

Quartu, Inseguimento Ad Alta Velocità e Sorpassi Pericolosi: 21enne Denunciato

QUARTU SANT'ELENA – Un inseguimento ad alta velocità si è concluso con la denuncia di un 21enne da parte dei Carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu. Il giovane, alla guida di una Bmw 320d, è stato sorpreso mentre effettuava sorpassi pericolosi e ad alta velocità sul litorale, mettendo a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada.

L'Inseguimento

L'episodio è iniziato lungo via Lungomare del Golfo, dove il 21enne ha sorpassato l'autovettura di servizio dell'Arma a fortissima velocità. I militari si sono immediatamente posti all'inseguimento con i sistemi luminosi e sonori di emergenza azionati. Anziché fermarsi, il conducente ha accelerato ulteriormente, eseguendo manovre azzardate e sorpassi in corrispondenza della doppia striscia continua.

L'inseguimento è terminato lungo la Strada Provinciale 17, dove il giovane, grazie anche al tempestivo intervento di una seconda pattuglia, è stato bloccato mentre cercava di nascondersi nelle vie limitrofe.

Ubriaco e con un Tubo di Metallo

Sottoposto al test alcolemico, il 21enne è risultato positivo con un tasso oltre il doppio del limite previsto. Durante la perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un tubo in metallo lungo 50 centimetri, custodito tra il sedile e lo sportello anteriore.

Le Sanzioni

Oltre al ritiro della patente, al conducente sono state contestate sanzioni per il sorpasso con striscia continua, la mancata revisione periodica del veicolo e la velocità non commisurata. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e inottemperanza all'alt.

L'operazione conferma l'impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza della circolazione stradale e nel contrastare comportamenti pericolosi. L'attenzione rimane alta, soprattutto nelle zone del litorale, per tutelare l'incolumità di tutti.