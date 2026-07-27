(Adnkronos) - Triplo appuntamento per il gran finale di Temptation Island che chiude un'edizione da record. Stasera, lunedì 27 luglio, domani, martedì 28 luglio e mercoledì, 29 luglio andranno in onda gli ultimi tre appuntamenti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo un intenso percorso fatto di colpi di scena, confessioni inaspettate, prese di coscienza e nuove consapevolezze, è giunto il momento per le coppie rimaste ancora in gioco di guardarsi negli occhi e dirsi la verità. La scorsa puntata si è conclusa con Diamante che ha finalmente trovato le risposte che cercava, ma dopo le immagini viste da Bernadette, la sua proposta di matrimonio avrà ancora il lieto fine che lui ha immaginato?

E poi... spazio a Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo per scoprire come si è concluso il loro viaggio nei sentimenti.

Nell'ultima puntata, invece torneranno le coppie formate da Sara e Gabriele e Alessandra e Rosario, per scoprire cosa è successo dopo un mese dal falò di confronto. Filippo Bisciglia anticipa che queste due storie riservano ancora dei risvolti inaspettati di un finale ricco di emozioni e soprese in cui le coppie protagoniste sono chiamate a fare chiarezza sui propri sentimenti.