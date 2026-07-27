Autovelox ecco dove sono quelli della Polizia Stradale in Sardegna: 27 Luglio al 2 Agosto

Sardegna, Autovelox della Polizia Stradale: Il Calendario dei Controlli dal 27 Luglio al 2 Agosto

SARDEGNA – La Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità per la settimana da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026. I controlli, come di consueto, si concentreranno sulle principali arterie stradali dell'isola, con particolare attenzione alla SS 131 Carlo Felice, alla SS 131 Dir. Centrale Nuorese, alla SS 389 di Buddusò e del Correboi, alla SS 729 Sassari-Olbia e alla SS 554 Cagliaritana.

I Giorni e le Strade Controllate

Lunedì 27 luglio

SS 131 Carlo Felice (OR)

Martedì 28 luglio

SS 131 Carlo Felice (CA)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)

Mercoledì 29 luglio

SS 131 Carlo Felice (NU, OR, SS)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)

SS 729 Sassari-Olbia (SS)

Giovedì 30 luglio

SS 131 Carlo Felice (CA)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)

SS 389 di Buddusò e del Correboi (NU)

SS 729 Sassari-Olbia (SS)

Venerdì 31 luglio

SS 131 Carlo Felice (OR)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU, SS)

SS 554 Cagliaritana (CA)

Sabato 1 agosto

Nessun controllo programmato

Domenica 2 agosto

SS 131 Carlo Felice (OR)

SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)

SS 291 (SS)

L'Invito alla Prudenza

L'obiettivo dei controlli è prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si ricorda che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza propria e altrui, soprattutto su strade trafficate come la Carlo Felice. La Polizia Stradale effettua questi servizi in modo dinamico e su diversi tratti, per aumentare l'efficacia della prevenzione. L'invito è a prestare la massima attenzione e a rispettare le regole della strada. La sicurezza è una responsabilità di tutti. Notizia in aggiornamento.