Sardegna, Autovelox della Polizia Stradale: Il Calendario dei Controlli dal 27 Luglio al 2 Agosto
SARDEGNA – La Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei servizi di rilevamento della velocità per la settimana da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026. I controlli, come di consueto, si concentreranno sulle principali arterie stradali dell'isola, con particolare attenzione alla SS 131 Carlo Felice, alla SS 131 Dir. Centrale Nuorese, alla SS 389 di Buddusò e del Correboi, alla SS 729 Sassari-Olbia e alla SS 554 Cagliaritana.
I Giorni e le Strade Controllate
Lunedì 27 luglio
- SS 131 Carlo Felice (OR)
Martedì 28 luglio
- SS 131 Carlo Felice (CA)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
Mercoledì 29 luglio
- SS 131 Carlo Felice (NU, OR, SS)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
- SS 729 Sassari-Olbia (SS)
Giovedì 30 luglio
- SS 131 Carlo Felice (CA)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
- SS 389 di Buddusò e del Correboi (NU)
- SS 729 Sassari-Olbia (SS)
Venerdì 31 luglio
- SS 131 Carlo Felice (OR)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU, SS)
- SS 554 Cagliaritana (CA)
Sabato 1 agosto
- Nessun controllo programmato
Domenica 2 agosto
- SS 131 Carlo Felice (OR)
- SS 131 Dir. Centrale Nuorese (NU)
- SS 291 (SS)
L'Invito alla Prudenza
L'obiettivo dei controlli è prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si ricorda che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza propria e altrui, soprattutto su strade trafficate come la Carlo Felice. La Polizia Stradale effettua questi servizi in modo dinamico e su diversi tratti, per aumentare l'efficacia della prevenzione. L'invito è a prestare la massima attenzione e a rispettare le regole della strada. La sicurezza è una responsabilità di tutti. Notizia in aggiornamento.