Asl Ogliastra e Comune di Tortolì: Solidarietà al Sindaco Marcello Ladu dopo il Grave Atto Intimidatorio

Tortolì, Asl Ogliastra e Consiglio Comunale: "Piena Solidarietà al Sindaco Marcello Ladu dopo il Grave Atto Intimidatorio"

TORTOLÌ – La Direzione Strategica della Asl Ogliastra ha espresso la più profonda solidarietà e la totale vicinanza al sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, bersaglio nelle scorse ore di un grave atto intimidatorio.

Il Condanna Unanime

"La Direzione condanna fermamente un gesto che non colpisce solo un uomo e un amministratore stimato, ma l'intera comunità ogliastrina e le istituzioni che lavorano quotidianamente per il bene pubblico", si legge nella nota diffusa dall'azienda sanitaria.

Anche il Consiglio Comunale di Tortolì ha espresso piena vicinanza e solidarietà al primo cittadino, condannando con forza il grave episodio. "Episodi di questo tenore suscitano in tutti noi profonda amarezza e preoccupazione – sottolineano i consiglieri – perché colpiscono non solo una persona, ma i valori di rispetto, dialogo e legalità su cui si fonda la nostra Comunità".

Il Consiglio Straordinario

L'amministrazione comunale ha convocato un Consiglio Comunale in via straordinaria e urgente per venerdì 15 maggio alle ore 10:30. L'invito è esteso a tutta la cittadinanza per "ribadire insieme, con una voce sola, il nostro impegno a difesa della legalità e della convivenza civile".

Un gesto di vicinanza collettivo a un amministratore colpito, ma anche un segnale forte contro qualsiasi forma di intimidazione.