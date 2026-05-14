Auto Prende Fuoco in Marcia Sulla SP15 con a bordo una Coppia di Giovani. Intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 15, nel territorio di Nughedu Santa Vittoria, dove un'auto ha preso fuoco mentre era in marcia. Intorno alle 19.30, una coppia di giovani stava viaggiando verso Neoneli quando ha iniziato a sentire un forte odore di fumo provenire dal motore.

La Pronta Reazione

Accortisi del pericolo, i due hanno immediatamente deciso di fermare il veicolo in una piazzola di sosta e sono scesi dall'abitacolo. Poco dopo, l'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Nessuna conseguenza fisica per i giovani, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che il rogo si propagasse.

L'Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Abbasanta e Sorgono, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude un guasto tecnico al veicolo.

Il tempestivo allontanamento dalla vettura ha evitato conseguenze più gravi per la coppia, che è rimasta illesa.