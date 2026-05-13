(Adnkronos) - L’Inter centra il double all’Olimpico. I nerazzurri rifilano due schiaffi alla Lazio nella finale di Coppa Italia e si prendono il secondo trofeo della stagione, dopo lo scudetto vinto pochi giorni fa a San Siro contro il Parma. Finisce 2-0 per la squadra di Chivu e succede tutto nel primo tempo: al quarto d’ora, la sfida si sblocca con un’autorete di Marusic su cross da angolo di Dimarco. Nuno Tavares nega poi il raddoppio a Dumfries al 23', ma poco dopo la mezz'ora l’esterno olandese ruba palla in pressing a Nuno Tavares e mette in mezzo per il tocco facile facile del capitano Lautaro Martinez, che di fatto chiude i giochi già prima dell'intervallo. Nella ripresa, per i campioni d'Italia, è pura gestione.

L’Inter vince la Coppa Italia e può far festa per la seconda volta in pochi giorni.

Domenica, dopo l’ultima partita in casa contro il Verona, i ragazzi di Chivu potranno sollevare due trofei davanti ai loro tifosi. A San Siro non succedeva dal 2010: allora, con Mourinho, fu Triplete.