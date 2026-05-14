Elezioni Quartu 2026, Fratelli d'Italia Svela la Lista: 28 Nomi per Sostenere Marco Porcu Sindaco

QUARTU SANT'ELENA – A poco più di tre settimane dal voto, Fratelli d'Italia ufficializza la sua squadra per le elezioni comunali di Quartu Sant'Elena, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. La lista, che sosterrà la candidatura a sindaco di Marco Porcu per la coalizione di centrodestra, sarà presentata venerdì 15 maggio alle ore 11.00 nella sede del partito in via Eligio Porcu 69.

I Candidati Consiglieri

Ecco i 28 nomi che compongono la lista di Fratelli d'Italia:

Lucio Torru, Andrea Anedda, Francesca Angioni, Maria Gabriella Angius, Maurizio Aramini, Carmelo Barbagallo, Livia Maria Boi, Rodolfo Cadeddu, Laura Cavagnoli, Ludovica Cixi, Gianluca Coro, Damiano Curcio, Claudia Falchi, Loredana Loddo, Simona Mannai, Moreno Marchetti, Angela Martinelli, Alessio Mascia, Tiziana Mori, Riccardo Mulas, Stefania Orofino, Damiano Paolucci, Maurizio Piano, Michele Pisano, Francesco Podda, Felicina Pontis, Nicholas Secci.

La Presentazione

L'incontro di venerdì servirà per presentare ufficialmente alla stampa e alla città la squadra che affiancherà Marco Porcu nella competizione elettorale. Il candidato sindaco del centrodestra sarà presente insieme a tutti i candidati consiglieri.

Le elezioni comunali si terranno il 7 e 8 giugno 2026. I cittadini di Quartu Sant'Elena sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.