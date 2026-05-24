Sirena, 'voglio vincere la Coppa America con Luna Rossa per l'Italia e Bertelli' - Notizie

(di Stefano Ambu) - CAGLIARI, 24 MAG - "Voglio vincere l'America's Cup con Luna Rossa per l'Italia e per Patrizio Bertelli". Max Sirena, timoniere e ora team director e skipper di Luna Rossa ha già vinto con Oracle e New Zealand. "Ma io voglio vincere con Luna Rossa". Ribadisce in una chiacchierata all'interno della base cagliaritana di Luna Rossa. Si vedrà a Napoli. Ma intanto a Cagliari, nelle regate preliminari della Louis Vuitton 38/a America's Cup in vista della sfida del 2027 il team con giovani e donne è primo.Neozelandesi avversari da battere: "A sentire loro, sono sempre gli underdog, quelli che piangono sempre. Poi vai a scoprire che hanno un team da trecento persone. Sotto il profilo sportivo sono loro il team da battere, sono i detentori e faranno di tutto per rivincere. Saranno ancora più agguerriti perché comunque hanno portato loro la Coppa in Italia e sanno che sarà un ambiente un po' più ostile".Riguardo la nuova barca, "sono mesi che ci lavoriamo sopra.La barca è in cantiere, qua dentro. Abbiamo fatto le prove al traino una settimana fa. Sarà una barca esteticamente - non parlo del colore - a livello di geometria simile, molto simile a quella che abbiamo visto a Barcellona, però completamente nuova dal punto di vista dei sistemi. Diciamo che inizieremo la costruzione della base a Napoli intorno a settembre. Adesso stiamo finendo la progettazione, sarà una base anche molto bella. Ancora però non abbiamo deciso se andremo a dicembre, a gennaio o più in là. Lo decidiamo più avanti, dobbiamo valutare un po' di aspetti tecnico-logistici". Con un Peter Burling in più. "È il velista più vincente degli ultimi trenta-quaranta anni, ha vinto tutto. Fa parte del team, è...

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